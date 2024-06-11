وسط مؤامرة خطيرة! .. رئيس الاتحاد الجزائري يكشف مفاجأة عن رياض محرز

جديد ملف رياض محرز والمنتخب الجزائري..

كشف وليد سعدي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن مفاجأة جديدة في "مستقبل" النجم رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مع المنتخب الوطني.

محرز لم ينضم إلى معسكر منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، منذ نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة؛ وسط أنباء قوية عن "خلافات" بينه والمدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش، ومسؤولي الاتحاد المحلي للعبة.

وفي هذا السياق.. نفى سعدي في تصريحات نقلها موقع "dzfoot"، مساء اليوم الثلاثاء، وجود أي أزمة أو مشكلة مع محرز؛ قائلًا: "الموضوع أخذ بعدًا آخر تمامًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح رئيس الاتحاد الجزائري، أنه تواصل مع المدير الفني للمنتخب الوطني، واتفقا على عقد اجتماع مع نجم الأهلي، خلال الأيام القليلة القادمة؛ لحسم الجدل.

وأعلن وليد سعدي، عن إمكانية قوية لانضمام رياض محرز، إلى منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، في فترة التوقف الدولي، لشهر سبتمبر من العام الجاري.

وحذر سعدي من وجود "مؤامرة" من بعض الأشخاص، لنشر ما اسماه بـ"الفوضى" داخل المنتخب الجزائري؛ وذلك من خلال ترويج أخبار كاذبة.

واختتم سعدي تصريحاته؛ بالقول: "هؤلاء الأشخاص يريدون تصفية الحسابات، من خلال إسقاط المنتخب الوطني؛ لكن.. الحمد لله أن الجزائر لا تزال صامدة، بفضل رجالها".