وسط منافسة سعودية .. محاولة أمريكية لجمع أسطورة برشلونة بميسي وبوسكيتس!

القرار النهائي خلال أيام

الشكوك تظل مستمرة حول مستقبل نجم الوسط المخضرم أندريس إنييستا، بوجود محاولة أمريكية لجمعه بالثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

صاحب الـ39 سنة رحل عن نادي فيسيل كوبي الياباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويبحث عن فريق جديد لرفضه فكرة الاعتزال في الوقت الحالي.

إذاعة "راديو كتالونيا" أشارت إلى أن نادي إنتر ميامي الأمريكي عرض على إنييستا اللعب مع الفريق الموسم القادم، ليلعب مع ميسي وبوسكيتس للمرة الأولى منذ رحيله عن برشلونة في يوليو 2018.

وأوضحت أن العرض الأمريكي ليس الوحيد لإنييستا في الوقت الحالي، بوجود محاولات من أحد الأندية السعودية للحصول على خدماته ضمن الطفرة التي يعيشها دوري روشن.

ومن المقرر أن يحسم النجم المخضرم مصيره بشكل نهائي خلال الأيام القليلة القادمة، سواء بالانتقال إلى السعودية أو مجاورة ميسي وبوسكيتس لاستعادة ذكريات كامب نو من جديد.