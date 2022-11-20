وسط قلق بيريز .. بنزيما يفتح الطريق لعودة رونالدو إلى ريال مدريد!

للعودة مُجددًا، رونالدو يعرض نفسه على ريال مدريد!

عرض وكيل كريستيانو رونالدو على إدارة ريال مدريد عودة النجم البرتغالي لستة أشهر فقط، بعد تكرار إصابة كريم بنزيما، والتي جعلت النادي الإسباني يفكر في دخول سوق الانتقالات الشتوية للبحث عن مهاجم جديد.

النجم البرتغالي سيغادر مانشستر يونايتد حيث أصبحت الحياة بين النادي واللاعب ليست على ما يرام بعد تصريحات الأخير ضد ملاك الشياطين الحمر، وإريك تين هاج مدرب الفريق.

وكشف تقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جورج مينديش وكيل أعمال قائد منتخب البرتغال، عرضه على العديد من الأندية في الآونة السابقة ويترقب الرد من نابولي وسبورتنيج لشبونة، لكنه يضع آمال كبيرة على عودة رونالدو إلى ريال مدريد مجددًا، خاصة للعلاقة الطيبة بين مينديش ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وكذلك ما صنعه رونالدو سابقًا بقميص النادي الإسباني.

وبحسب التقرير الإسباني كريستيانو يود العودة إلى مدريد، مستغلًا إصابة بنزيما التي فتحت الباب أمام سيناريو عودته من جديد.

وأشار التقرير إلى أن بيريز يبحث عن مهاجم لتعويض بنزيما الذي يعاني من مشكلة تكرار الإصابات، بينما يرى أن تعافي المهاجم الفرنسي سيجعل دور رونالدو ثانوي مع الفريق، مما قد يسبب مشاكل في غرفة ملابس ريال مدريد بسبب شخصية النجم البرتغالي.