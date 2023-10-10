وسط قلق الجماهير .. بيريز هو السبب وراء تأخر التجديد لفينيسيوس جونيور!

متى يتم التجديد للنجم البرازيلي؟

اتفق نادي ريال مدريد مع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور على تجديد عقده لفترة أطول، ولكن لماذا لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذا الأمر حتى الآن؟

فينيسيوس انضم لريال في 2018 وأصبح أحد أهم اللاعبين بالفريق الإسباني، ولم يتبق سوى أقل من عام في عقده الحالي دون الإعلان عن التجديد، مما تسبب في حالة من القلق لدى بعض الجماهير.

ولكن وفقًا للصحفي "جورج بيكون" فإن الأمر لا يدعو للقلق، حيث كان من المقرر أن يعلن ريال مدريد عن تجديد عقد الدولي البرازيلي الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيل الخطة بسبب إصابة رئيس النادي فلورنتينو بيريز بفيروس كورونا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار الصحفي إلى أن كل التفاصيل الخاصة بعقد فينيسيوس تم الاتفاق عليها بشكل نهائي، معتبرًا الإعلان الرسمي كإجراء شكلي روتيني سيحدث عاجلًا أو آجلًا.

يذكر أن الجناح البالغ من العمر 23 سنة نجح في تسجيل 3 أهداف وقام بعمل تمريرة حاسمة واحدة في 7 مباريات لعبها مع ريال بكل البطولات هذا الموسم قبل فترة التوقف الدولي الحالية.