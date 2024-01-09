وسط غياب نجوم النصر .. حفل زواج "مختصر" لساديو ماني في السنغال

مهاجم النصر تزوج قبل أيام من انطلاق كأس أمم إفريقيا

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عقد ساديو ماني نجم هجوم النصر ومنتخب السنغال قرانه في بلاده قبل عدة أيام من انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

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النجم الذي يعيش موسمًا مميزًا في السعودية تزوج من صديقته القديمة عائشة تامبا والتي كان يُخطط للزواج منها منذ كانا في عُمر المراهقة، وهي تصغره بعام واحد.

وأقيم حفل الزفاف في كور ماسار، بلدة واقعة في العاصمة داكار، وجاء مختصرًا، حيث اقتصر الحضور على الأقارب والأصدقاء المقربين وبعض لاعبي منتخب أسود التيرانجا وغاب عنه نجوم النصر وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

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منتخب السنغال يستعد للحفاظ على لقبه القاري، والذي حققه عام 2021 بالفوز على مصر في المباراة النهائية، وقد وقع في المجموعة الثالثة بجانب جامبيا والكاميرون وغينيا.

صاحب الـ31 عامًا استطاع إحراز 8 أهداف خلال 18 مباراة لعبها مع النصر هذا الموسم.

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