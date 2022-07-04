وسط غموض .. باريس سان جيرمان يبدأ تحضيره للموسم الجديد

حالة من الغموض تحيط باريس سان جيرمان

بدأ باريس سان جيرمان موسمه الجديد وسط مستقبل غامض لمشروعه ، حيث انطلقت تدريبات النادي الفرنسي اليوم بدون معظم اللاعبين الدوليين وأيضًا بدون مدرب، في ظل الاستغناء عن خدمات الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق.

وأشار تقرير "ليكيب" الفرنسية، أن النادي سيقيم مؤتمر صحفي يوم غدًا الثلاثاء، من أجل إعلان التعاقد مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه لمدة موسمين.

بداية الموسم بدون النجوم

غاب كلاً من نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، وليونيل ميسي، حيث يحصل اللاعبون الدوليين على إجازة أسبوعًا إضافيًا قبل بدء الجولة التحضرية التى سيخوضها النادي الفرنسي في اليابان.

وحسب التقارير فإن لويس كامبوس المستشار الرياضي للجديد، يواصل دراسات ملفات اللاعبين، حيث يبحث عن بيع العديد من اللاعبين خلال هذا الصيف، مع تغيير سياسات الفريق في سوق الانتقالات، مع حاجة نادي العاصمة الفرنسية لتخفيض فاتورة الرواتب، ويعمل كامبوس على التوقيع مع ميلان شكرينيار مدافع إنتر ميلانو، وريناتو سانشيز لاعب وسط ليل.

وظهر فيتور فيريرا اللاعب المنضم حديثًا لكتيبة باريس هذا الصيف، في تدريبات الفريق اليوم.