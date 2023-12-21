وسط سخرية واعتراضات .. انتفاضة إماراتية لنقل ميشايل من الهلال إلى هذا الفريق!

هل يرحل ميشايل عن نادي الهلال في الشتوية؟

في مفاجأة كبرى.. شهدت الساعات القليلة الماضية، ضغطًا هائلًا من جماهير فريق إماراتي عملاق، على إدارة ناديهم؛ من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، جناح الهلال السعودي.

ميشايل البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى الهلال في يناير 2022، قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي؛ مسجلًا منذ ذلك الوقت 15 هدفًا وصانعًا 19 آخرين، خلال 79 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

جماهير نادي العين الإماراتي، دشنت وسمًا عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، باسم "#ميشيل_مطلب_عيناوي"؛ للتعبير عن رغبتهم في ضم النجم البرازيلي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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وشهد الهاشتاج، تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، مع تأكيد القطاع الأكبر منهم، على أن اللاعب سيمثل إضافة هائلة للفريق؛ حيث كتب حساب باسم "فهد الدوسري": "ميشايل.. مهر الدوري وآسيا للعين".

وقال حساب باسم "أسطورة"، عن الصفقة المحتملة: "جناح خطير يسبب مشاكل كثيرة للخصم، مع الهلال لا يظهر هذا المستوى؛ بسبب وجود عناصر أقوى وأفضل.. مهر الدوري وآسيا يا العيناوية".

لكن.. الهاشتاج لم يخلُ من الاعتراضات والتعليقات الساخرة على الصفقة أيضًا؛ حيث كتب حساب باسم "Bell"؛ قائلًا: "عاش عاش.. ميشايل وكاكو ولابا في فريق واحد؟ مثلث الضحك، قصدي مثلث الرعب".

جدير بالذكر أن آخر التقارير السعودية، تؤكد على رغبة البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، في الاحتفاظ بميشايل، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، مع التعاقد مع بديل للساحر البرازيلي "المصاب" نيمار دا سيلفا جونيور.