وسط سبات اتحاد الكرة السعودي .. إعلان أجنبي بموعد نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر!

الموعد المثير للجدل!

لا يزال مسؤولو اتحاد الكرة السعودي في سبات عميق عن إعلان الرسمي لموعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما تخرج التلميحات عنه من المواقع الأجنبية!

نهائي أغلى الكؤوس من المقرر أن يجمع بين قطبي الرياض؛ الهلال والنصر، لكن حتى كتابة هذه السطور لم يتم الإعلان الرسمي عن موعده.

لكن على جانب آخر، فقد جدول موقع "LiveScore" العالمي موعد المباراة في 31 من مايو الجاري، دون إيضاح ما كان عن معلومة مؤكدة أم أنه مجرد تكهن من مجرد البيان الذي خرج من إدارة المنتخب السعودي!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأخضر السعودي قد أعلن بشكل رسمي تخلف لاعبي الزعيم والعالمي عن الانضمام للمعسكر الذي ينطلق في 30 من مايو الجاري، على أن يلتحقوا به في الثاني من يونيو المقبل.

حصول لاعبي قطبي الرياض على إجازة استثنائية دون غيرهم من اللاعبين من المعسكر رغم أن الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن السعودي تنتهي غدًا الإثنين، يشير إلى أن هناك إخطار للأندية بموعد النهائي المنتظر، لكن لم يُكشف الأمر علنًا بعد.