فيديو | وسط دهشة من كريستيانو رونالدو .. السعودية تبهر العالم في ديربي الهلال والنصر بـ"أندرتيكر"

مفاجأة تاريخية في ديربي الهلال والنصر..

يوم بعد آخر.. تبهر المملكة العربية السعودية، العالم أجمع؛ بـ"التنظيم الرائع" للأحداث الرياضية، سواء في كرة القدم أو مختلف الألعاب.

السعودية تستعد خلال السنوات القليلة القادمة، لاستضافة أهم الأحداث الرياضية في كرة القدم؛ مثل أمم آسيا 2027 وكأس العالم 2034.

واليوم وقبل انطلاق ديربي الهلال والنصر، على ملعب "المملكة أرينا" - معقل الزعيم الجديد -، على كأس "موسم الرياض"؛ تم تقديم حفل بسيط ولكنه خطف أنظار العالم أجمع.

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الأضواء انطفأت في الملعب بشكل مفاجئ، مع إشعال النيران وترديد أغنية "The Deadman" الشهيرة؛ ليقتحم بعدها المصارع الأمريكي الشهير "أندرتيكر"، المستطيل الأخضر.

"أندرتيكر" ظل يسير نحو نجوم الهلال والنصر؛ حتى كشف النقاب عن كأس "موسم الرياض"، الذي سيحصل عليه الفائز باللقب، وقام برفعه أمام الجماهير.

المثير في الأمر.. كان ردة فعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، الذي ظل يتتبع خطوات المصارع الأمريكي بدهشة كبيرة، مع ابتسامة على وجهه.

جدير بالذكر أن الهلال، يحتاج إلى الفوز فقط على النصر؛ من أجل التتويج بلقب كأس "موسم الرياض"، بينما يلعب العالمي على احتمالين "الانتصار أو التعادل".