الأمر أصبح مُجرد وقت

SHAHID

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني، على وشك تجديد عقد لاعب الوسط الألماني توني كروس، ليُغلق الباب تمامًا أمام انتقاله للدوري السعودي.

عقد كروس الحالي مع ريال ينتهي في شهر يونيو القادم، واللاعب خرج أكثر من مرة ليؤكد أنه لا يعلم ما سيحدث في المستقبل القريب، مشددًا على تركيزه مع الفريق دون الانشغال بقضية عقده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

شبكة "ريليفو" الإسبانية، قالت إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال قرر اعتماد خطته في الحفاظ على المحاربين القدامى بالفريق، بالتجديد لكروس لمدة موسم واحد فقط، وأكدت أن الإعلان الرسمي أصبح مسألة وقت.

ويأتي هذا الأمر بسبب المستوى الجيد الذي ظهر به صاحب الـ34 سنة هذا الموسم، حيث لعب 38 مباراة بمجموع 2407 دقيقة، مما يعكس أهميته بتشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وفرض النجم الألماني المخضرم نفسه بقوة مع الفريق، بل يعتبره الكثيرون لاعب الوسط الأفضل في ريال مدريد هذا الموسم بجوار فيديريكو فالفيردي.

ويُغلق بذلك كل من كروس وريال مدريد الباب أمام فكرة انتقاله إلى دوري روشن السعودي، حيث كان من المرشحين للحاق بكريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما وغيرهم.

SHAHID