وسط ترقب ريال مدريد .. باريس سان جيرمان يُقدم عرضًا جديدًا لمبابي!

اجتماع هام يحدد مصير كيليان مبابي

يظل حسم مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يسيطر على سوق الانتقالات الصيفية 2023، ومع كل دقيقة يجد جديد حول ما سيحدث في مصير النجم الفرنسي، حيث يبحث النادي الفرنسي عن حل لأزمة نجمه.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن إقامة اجتماع بين وكلاء مبابي ومجلس إدارة النادي يوم غدًا، لحل أزمة تجديد عقد اللاعب.

وكشف التقرير الإسباني أن إدارة باريس لن تغير رأيها حول مستقبل مبابي، حيث سيكون الخيار التجديد أو الرحيل هذا الصيف مُباعًا.

وبحسب التقرير فإن باريس يفكر في عرض عقدًا جديدًا من أجل إقناع مبابي بالبقاء، حيث ستكون الصفقة لتجديد عقده لمدة تترواح بين موسمين أو ثلاث مواسم مع وجود اتفاق شفهي يقضي ببيعه في عام 2024، ولن يشمل العقد الجديد أي بند لفسخ التعاقد بسبب منع صيغة هذه البنود في فرنسا، لذا سيكون الاتفاق مبنيًا على الثقة بأنه صيف 2024 سيتوصلون إلى اتفاق مع ريال مدريد وبهذه الطريقة سيحصل النادي على أموال وسيبقى كيليان حتى عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد لن يتحرك مباشرة على عكس تجربة الموسم الماضي، حيث يدرك النادي أنه لن يقع في الفخ هذه المرة، إذ توصل اللاعب وناديه إلى اتفاق وتوجد ضمانات بأن النادي حدد سعرًا للاعب ومبابي مصمم هذه المرة على الرحيل، فيمكن أن يقدم الملكي عرضه من أجل ضمه.