وسط برشلونة وهجوم ريال مدريد .. فريق إيطالي يتسوق من الدوري الإسباني!

نادي إيطالي يبحث عن تعزيز صفوفه على حساب برشلونة وريال مدريد

يواصل نادي فيورنتينا البحث عن تعزيز صفوفه من بين أندية الدوري الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز السابع والتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

فيورنتينا يملك مشروعًا طموحًا بعد الوصول إلى البطولة الأوروبية، وتجديد عقد فينتشنزو إيطاليانو مدرب الفريق حتى صيف 2025.

فيورنتينا يستهدف التعاقد مع منبوذي برشلونة وريال مدريد

النادي الإيطالي ارتبط بالتعاقد مع لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الجاري، وأصبح الآن قريبًا من الحصول على خدمات ريكي بوتش لاعب وسط برشلونة.

وفقًا لتقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية فيورنتينا في محادثات متقدمة مع اللاعب من أجل الاتفاق على الشروط الشخصية، قبل التفاوض مع النادي الكاتلوني على شراء عقده.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن برشلونة يفضل بيع اللاعب بصفة نهائية بدلًا من إعارته، بسبب انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل، ما يعنى استطاعته الرحيل مجانًا، وهو ما سيفوت على برشلونة جنى أي أموال من رحيله، وهو أمر غير مقبول للنادي في ظل الأزمة المالية التى يمر بها في الوقت الراهن.

أبدى لاتسيو وفالنسيا وبنفيكا أيضًا اهتمامًا بالتعاقد مع بويش، بينما أخبره تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أنه ليس ضمن خططه المستقبلية.