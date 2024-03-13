وسط أنباء الإعارة .. قرار غير متوقع من جولر حول مستقبله مع ريال مدريد!

تطور جديد بمستقبل اللاعب التركي الشاب

رغم كل الأحاديث عن اقترابه من الرحيل عن ريال مدريد، خرج أردا جولر لاعب وسط الميرينجي بقرار غير متوقع حول مستقبله مع النادي.

جولر انضم إلى ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 20 مليون يورو قادمًا من فنربخشه التركي، ولكنه فشل في إثبات نفسه بسبب الإصابات وقلة المشاركات، وهو ما أسفر عن ظهور بعض الأنباء حول شعوره بالغضب ورغبة النادي الإسباني في إعارته لفريق آخر.

صحيفة "Aksam" التركية قالت إن صاحب الـ19 سنة قرر إلغاء هذه الفكرة تمامًا، مصممًا على البقاء والقتال على مركزه للمشاركة بشكل منتظم مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف الذي سجله التركي مؤخرًا في سيلتا فيجو ساهم في تخفيف حدة التوتر بشكل كبير، مما تسبب في تغيير لهجته تمامًا.

وفي الوقت ذاته لا يمكن استبعاد فكرة أن موقف اللاعب تغير بعد محادثات أجراها مع أنشيلوتي لإقناعه بالصبر لإثبات نفسه.

يذكر أن جولر الذي كان قريبًا من الانضمام لبرشلونة قبل التوقيع لريال، شارك في 6 مباريات فقط مع العملاق المدريدي هذا الموسم بمجموع 93 لكل مشاركاته، ونجح في التسجيل مرة واحدة فقط.