وسط أزمة لؤي ناظر .. نيوم يضم موهبة الاتحاد وجماهيره "لا تقولوا نهائي"

ماذا يحدث في الاتحاد؟

يستعد نادي نيوم، الصاعد حديثًا لدوري يلو للدرجة الأولى، لضم أحد المواهب الشابة في صفوف فريق الكرة بنادي الاتحاد، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

وأفاد الإعلامي الرياضي خضير البراق، بأن حارس مرمى الاتحاد، أسامة المرمش (21 عامًا) سينتقل من صفوف الاتحاد، إلى اليوم، فيما لم يكشف عن صفة الصفقة، بشكل ما إذا كانت إعارة أم بيع نهائي.

واشتهر أسامة المرمش بموهبته في التصدي لركلات الجزاء، سواءً مع فرق الشباب أو المنتخبات الوطنية بفئاته السنية، فيما استهل المرمش مشواره في الفئات السنية بنادي الجبلين، ثم قضى تجارب مع اللواء والتعاون، قبل الانتقال إلى الاتحاد في 2021، بعقد لمدة 4 مواسم، فيما صرّح المرمش بأنه تمكن من التصدي لـ12 ركلة جزاء من أصل 18 خلال مسيرته، وهذا يعود إلى التمارين ومتابعة الخصم، ومشاهدة مقاطع فيديو لتسديدات المنافسين.

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ولاقت صفقة المرمش حالة من الجدل بين جماهير الاتحاد، التي تطالب بالكشف عن حالة الصفقة، متمنين أن تكون الصفقة إعارة وليست بيع نهائي، فيما صرّح أحد المتابعين، بأن الاتحاد يتعرض لـ(تفريغ) بين الإدارة وعناصر الفرق، محذرًا أن يكون المدرج هو الهدف القادم.

ويعيش نادي الاتحاد أزمة داخل الإدارة، في ظل تقدم لؤي ناظر، رئيس المؤسسة غير الربحية الجديد، باستقالته إلى وزارة الرياضة، بعد أزمة مع المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، بداعي وجود تدخل في صفقات النادي الجديد، وكذلك ملف المدير الفني الجديد، بعد إقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لسوء النتائج.