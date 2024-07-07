وسط أزمة الاتحاد .. كريم بنزيما يكشف حقيقة اعتزاله اللعب

هل يكتفي المهاجم الفرنسي بما قدمه في الملاعب بعد عدم نجاحه مع الاتحاد؟

بينما الوسط الاتحادي مشتعل وسط الأنباء التي تتردد عن تورط المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في أزمة للنادي، يغرد الأخير بعيدًا عن السرب وكأنه يعيش في عالم موازي!

مصادر خاصة لـ"كووورة" تزعم أن بنزيما أشعل أزمة في النادي برفضه التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي رغم اتفاق النادي معه على كافة البنود، رغبةً منه في التعاقد مع مواطنه الفرنسي كريستوف جالتييه.

لكن على الجانب الآخر، المهاجم الفرنسي ينشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" جانب من تدريباته الخاصة، استعدادًا للموسم الجديد.

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الجماهير تتفاعل مع تلك الفيديوهات، لكن أحدهم من لفت نظر بنزيما تحديدًا، إذ طالبه بمواصلة اللعب وعدم تعليق حذائه حتى سن الأربعين.

مهاجم الاتحاد لم يتجاهل طلب مشجعه، ورد عليه بطريقة إيجابية مؤكدًا عدم تفكيره في هذه الخطوة، إذ كتب: "حسنًا"، مع رموز حماسية.

يذكر أن بنزيما لم ينجح في أول موسم له مع العميد، إذ شارك الموسم الماضي في 29 مباراة، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع ثمانية آخرين، وخرج دون أي بطولة.