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وست هام ينهي على آمال مانشستر يونايتد في ضم ريس

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Getty Images
الأيرلندي الشاب كان مرشحاً للإنتقال إلى الشياطين الحمر لكن وست هام يفوز بتوقيعه

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أنهى نادي وست هام الإنجليزي، على آمال نظيره مانشستر يونايتد، في التعاقد مع لاعبه ديكلان ريس.

لاعب وسط الهامرز تألق بشكل لافت مع الفريق هذا الموسم، مما جعل العديد من الأندية الكبيرة تهتم بضمه.

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مانشستركان يتصدر السباق على حساب أرسنال وتوتنهام، وكان يطمح في إغراء اللاعب بالرحيل قبل نهاية عقده في 2020.

الموقع الرسمي لوست هام أعلن اليوم الجمعة، أن اللاعب وقع على عقد جديد مدته خمس سنوات.

ويأتي ذلك بناء على رغبة المدرب مانويل بيلجريني، للحفاظ على صاحب الـ19 عاماً ضمن صفوفه.

ويتميز ريس بإمكانية اللعب في أكثر من مركز بخط الوسط والدفاع، وهو ما دفع بيلجريني للدفع به في 16 مباراة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي.

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وقال اللاعب عقب التجديد:"أشعر بسعادة كبيرة جدا لربط مستقبلي بالنادي حتى 2024، ولم أفكر يوماً ما في الرحيل".

يُذكر أن اللاعب سبق وأن قام بتمثيل منتخب أيرلندا، لكن هناك محاولات من المدرب جاريث ساوثجيت لضمه إلى منتخب إنجلترا.

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