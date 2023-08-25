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وست هام ينتصر على عملاقي السعودية وبرشلونة ويحصل على جوهرة أياكس!

أحمد مجدي
Mohammed-Kudus(C)GettyImages
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اللاعب الغاني يريد الدوري الإنجليزي

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فوت وست هام الإنجليزي الفرصة على عدد من أندية الدوري السعودي وكذلك على برشلونة الإسباني فيما يتعلق بضم نجم أياكس، الغاني محمد قدوس.

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وأشار الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو إلى أن وست هام حصل على موافقة تامة من اللاعب وأياكس على أن ينتقل الغاني إلى المطارق لمدة 5 مواسم مقابل 45 مليون يورو بالإضافة إلى بعض الهوامش المادية.

كان برشلونة قد استفسر في وقت سابق من أياكس عن إمكانية ضم اللاعب، ولكن الظروف المادية الصعبة التي يمر بها النادي الكتالوني أعاقت تلك الصفقة.

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كما أن اللاعب كان مستهدفًا من قبل الدوري السعودي وبالتحديد من الاتحاد والنصر إلا أن وست هام ظفر بخدماته في الأخير.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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  • 15768روبرتو فيرمينو
  • 7081نجولو كانتي
  • 16900مارسيلو بروزوفيتش
  • 35203صفقة أخرى
169954 الأصوات

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