وست هام يُنافس الهلال بشراسة على "الصفقة الحلم"

نجم الدوري الإنجليزي مطلوب في الرياض

التعاقد مع ماثيوس بيريرا نجم وست بروميتش ألبيون يُعد "الصفقة الحلم" لنادي الهلال السعودي وجماهيره، وقد سبق أن دشن عشاق النادي هاشتاج على تويتر يُطالبون خلاله الداعمين وعلى رأسهم الوليد بن طلال بالتعاقد مع اللاعب.

الهلال قدم عرضه الأول لضم بيريرا بالفعل وكانت قيمته 7 ملايين يورو وقيل بعدها أنه قدم عرضًا آخر بقيمة 15 مليون يورو، لكن النادي الإنجليزي رفض العرضين وطلب مبلغًا ضخمًا يصل إلى 30 مليون جنيه استرليني.

المطالب المالية الكبيرة لوست بروميتش ليست السبب الأول لجعل مهمة الهلال التعاقد مع بيريرا "المهمة المستحيلة"، بل كذلك لوجود منافسة شرسة على خدماته.

الصحفي التركي إكرم كونور كان قد أكد رغبة ليدز يونايتد في التعاقد مع الجناح البرازيلي، وقد أضاف اليوم وست هام لقائمة الأندية الراغبة في الاستفادة من خدماته الموسم القادم.

إذ قال عبر تويتر أن وست هام يرغب في ضم بيريرا لتعويض أندريه يارمولينكو الذي رحل عن الفريق بنهاية عقده في يونيو الماضي.

بيريرا انضم لناديه الإنجليزي الصيف الماضي قادمًا من سبورتينج لشبونة مقابل 8 ملايين يورو ويرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2024.

صاحب الـ25 عامًا لعب 33 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 6 أهداف.