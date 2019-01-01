الانتقالات
الانتقالات

وست هام يمنح أرناوتوفيتش الضوء الأخضر بالرحيل للصين

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رحلة قصيرة قضاها النمساوي مع الهامرز ليخوض تجربة جديدة بعيداً عن أوروبا
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر


أخبر نادي وست هام الإنجليزي، لاعبه ماركو أرناوتوفيتش، أنه يمكنه مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

العديد من التكهنات دارت حول مستقبل الدولي النمساوي هذا الشهر، وسط تأكيدات حول رحيله عن الهامرز.

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شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أكدت في نبأ عاجل لها، أن وست هام سيسمح للاعب الرحيل عن النادي.

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ومن المتوقع أن ينتقل صاحب الـ29 عاماً إلى أحد أندية الدوري الصيني التي لم يتم الإعلان عن إسمها حتى الآن.

وسيتلقى وست هام مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني نظير بيع أرناوتوفيتش، والذي سيحصل على راتب يصل ضعف ما يتقاضاه حالياً.

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ويأتي الاهتمام الكبير بالتعاقد مع المهاجم النمساوي، بعد تألقه مع وست هام بتسجيل 19  هدف في 53 مباراة لعبها بالفريق.

وعلى الجانب الآخر اقترب وست هام بتعويض اللاعب، بضم ماكسي جوميز مهاجم سيلتا فيجو.

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