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الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام يفتح التحقيق مع أحد مشجعيه بسبب عنصريته ضد صلاح

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العنصرية تطير من إيطاليا وتصل إلى الملاعب الإنجليزية في مباراة ليفربول ووست هام
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

واصلت العنصرية تمددها بشكل واضح في كرة القدم الأوروبية بالفترة الأخيرة، لتصل إلى الملاعب الإنجليزي ضد اللاعب المصري محمد صلاح.

جناح ليفربول شارك كأساسي في المباراة التي تعادل خلالها فريقه الإثنين الماضي مع وست هام بهدف لكل فريق.

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صحيفة "ذا صن" البريطانية نشرت تقريراً اليوم الخميس، لتؤكد فيه تعرض صلاح للعنصرية خلال تنفيذه لإحدى الركلات الركنية.

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ونشرت فيديو يكشف قيام أحد مشجعي وست هام بتوجيه ألفاظ عدائية ضد صلاح فور اقترابه منه.

وتضمنت هذه الألفاظ الإساءة لصلاح لمجرد أنه شخص مسلم، في تمييز ديني واضح ضد الدولي المصري.

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ووفقاً لتصريحات نشرتها "ذا صن" لأحد المسؤولين في وست هام، فإن الهامرز قرروا فتح التحقيق لمعرفة هوية المشجع ومعاقبته.

وتأتي هذه الواقعة بعد تورط جماهير نادي إنتر الإيطالي، في توجيه هتافات عنصرية ضد كاليدو كوليبالي مهاجم نابولي.

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