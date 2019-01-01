وست هام يعرقل توتنهام ويشعل صراع المربع الذهبي بالبريميرليج

سبيرز يواصل التواجد في المربع الذهبي رغم التعثر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشعل توتنهام صراع المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعدما انتصر على توتنهام وكبده الهزيمة الأولى على ملعبه الجديد بنتيجة هدف مقابل لا شيء ضمن الجولة 36 من البريميرليج.

هدف المباراة كان بتوقيع ميشيل أنتونيو بالشوط الثاني، ليسقط توتنهام في وقت حرج قبل مباراة نصف نهائي دوري الأبطال أمام أياكس منتصف الأسبوع، بينما حقق وست هام انتصاره الأول بعد غياب منذ أربع جولات.

اللافت للنظر أن انتصار الهامرز الأول لضيف على توتنهام على ملعبه هو تكرار لما فعله في 2007 مع أرسنال عندما أصبح أول من يهزمه على ملعب "الإمارات".

الشوط الأول شهد استحواذاً كبيراً من قبل أصحاب الأرض على الكرة، وكان قريباً من افتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة عبر الثنائي كريستيان إيريكسن وهيونج مين سون، بينما اكتفى وست هام بالمرتدات وسرعة فيليبي أندرسون، ولكن فشل الفريقان في هز الشباك.

ميتشيل أنتونيو في الدقيقة 67 كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ ملعب "وايت هارت لين" الجديد بعدما أصبح أول من يهز شباك توتنهام عليه ويسجل هدف وست هام الأول بشكل مميز بتسديدة على الطائر.

وست هام اقترب في مناسبتين من مضاعفة النتيجة عبر أنتونيو نفسه ومن قبله ماركو أرناوتوفيتش، ولكن هوجو لوريس تألق وأبعد الكرتين، وتصدى لكرة ثالثة من عيسى ديوب في الدقائق الأخيرة، ليمنع خسارة ثقيلة لسبير.

بالمقابل، أضاع البديل فينستن يانسن فرصتين محققتين بالوقت بدل الضائع للتعادل، ولكن فشل في التعامل معهما بإيجابية وهز الشباك.

النتيجة جعلت توتنهام يستمر ثالثاً برصيد 70 نقطة، بينما ارتفع وست هام إلى 46 نقطة بالترتيب الحادي عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بانتظار باقي لقاءات الجولة وأبرزها مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي الأحد.