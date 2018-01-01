وزير الشباب والرياضة يؤكد جاهزية مصر على استضافة أمم أفريقيا

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن عن فتح باب الترشح من أجل استضافة البطولة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد وزير الشباب والرياضة المصري دكتور أشرف صبحي قدرة مصر على تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد سحب تنظيمها من الكاميرون.

وفي تصريحات تلفزيونية لقناة (إم بي سي مصر) قال أشرف صبحي : احترم وجهة نظر اتحاد الكرة وتواجده بالاتحاد الإفريقي، وحريصون على دعم كل دول القارة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن عن فتح باب الترشح من أجل استضافة البطولة التي قتام في صيف عام 2019. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وزير الشباب والرياضة المصري قال في تصريحاته التلفزيونية : الدولة جاهزة بكل الدعم رفقة جميع الاتحادات الرياضية واتحاد الكرة المؤسسة الأكبر، مثلما تحركنا لاستضافة بطولة العالم للسلاح في 2021 وبطولة الدراجات.

عماد النحاس: بالطبع أنصحه بالاحتراف في أوروبا، فهو يملك قدرات فنية مميزة، وإذا لم يتلق عرضا مناسبا قد أقنعه بأن اسم #الأهلي كبير، ولابد أن ينتقل إليه. pic.twitter.com/r3Vew3Sj5z — جول مصر (@goaleg) December 12, 2018

يُذكر أن تصريحات أشرف صبحي تأتي عقب اعلان اتحاد كرة القدم المصري عدم نيته في تقديم ملف لاستضافة البطولة المقرر إعلان الدولة المنظمة في 9 يناير، بالإضافة لدعم ملف المغرب.