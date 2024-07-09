وزير الرياضة يكشف .. سبب زيادة عدد صفقات الأهلي الأجنبية و"لماذا تحول ساديو ماني إلى النصر"

أسرار جديدة عن ميركاتو النادي الأهلي..

كشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، عن سر زيادة عدد صفقات النادي الأهلي "الأجنبية"، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بالمقارنة مع الهلال والنصر والاتحاد.

لجنة الاستقطابات تكفلت بجلب 6 لاعبين أجانب إلى الأهلي، مع تخصيص 5 صفقات فقط لكلٍ من الهلال والنصر والاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وعن ذلك يقول الفيصل في تصريحات مع "بودكاست سقراط": "الخطة في الميركاتو الصيفي الماضي؛ كانت جلب 5 لاعبين أجانب لكل فريق، من بينهم نجم واحد (سوبر)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار وزير الرياضة، إلى أن لجنة الاستقطابات نجحت بالفعل في جلب لاعب "سوبر"، لكل من الهلال والنصر والاتحاد؛ ولكن هذا لم يحدث مع الفريق الأهلاوي.

وأوضح عبدالعزيز بن تركي أنه بناء على هذا السبب؛ تم تعويض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بـ"لاعب أجنبي إضافي"، من ميزانية لجنة الاستقطابات.

حقيقة تحويل صفقة ماني من الأهلي إلى النصر

وبخصوص صفقة النجم السنغالي ساديو ماني.. نفى ابن تركي في تصريحاته، تفضيل لجنة الاستقطابات أي فريقٍ على حساب الآخر؛ مثلما قال مسؤولو النادي الأهلي.

وأكد الفيصل على أن النصر كان أول من طلب التعاقد مع ماني، بينما النادي الأهلي تحرك من نفسه في التفاوض مع اللاعب، بالمخالفة مع القواعد المنصوص عليها، والتي حددتها لجنة الاستقطابات.

وأضاف وزير الرياضة السعودي: "للأسف.. هُناك بعض من مسؤولي الأندية السعودية مقيمين في إنجلترا؛ من أجل التفاوض مع عدد كبير من اللاعبين، وذلك دون علمنا".

وشدد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على أن الأولوية دائمًا في أي صفقة؛ تكون للنادي الذي يطلب اللاعب أولًا؛ بشرط أن يلتزم بالقواعد التي تمر من خلال 3 خطوات أساسية.