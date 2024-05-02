"على وزير الرياضة أن يتدخل" .. جورج جيسوس يورط الهلال في قضية تسريبات تهز الرأي العام

قضية جديدة تثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي..

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"الأهم أن نفوز في نهائي كأس الملك يوم 31 مايو".. هكذا صرح البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية.

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الهلال فاز (2-1) على الاتحاد؛ ليتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع النصر، الذي تخطى عقبة الخليج، بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وعلى الرغم من عدم إعلان المسابقات السعودية - حتى الآن -، موعد نهائي الكأس؛ إلا أن جيسوس سبق الجميع، وكشف عن أنه سيكون يوم 31 مايو 2024.

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هذه التصريحات، جعلت الجماهير الرياضية في السعودية، تدشن وسمًا عبر منصة "إكس"؛ تحت عنوان "من_سرب_لجيسوس_موعد_كأس_الملك".

وزعمت الجماهير في هذا الوسم، أن هناك من يسرب القرارات للمدير الفني البرتغالي؛ حيث أن إعلانه عن موعد نهائي الكأس، جاء على الرغم من عدم علم أي أحد به.

واستشهد البعض، بتصريحات سابقة لجورج جيسوس، للتأكيد على وجود تسريبات تصل إليه، من بعض الأشخاص العاملين في اتحاد الكرة السعودي واللجان المختصة؛ ومنها عندما قال: "وصلتنا معلومات بمستقبل كبير للهلال".

وطلبت الجماهير، من وزير الرياضة السعودي، فتح تحقيق عاجل؛ لكشف المسؤول الذي يسرب القرارات إلى جيسوس قبل صدورها؛ لأن هذا الأمر يعتبر غير قانوني.

بينما اعتبر البعض الآخر، أن تسريب القرارات لمدرب الهلال؛ يأتي ضمن العديد من المساعدات التي تقدم للفريق الأزرق، سواء من دعم مالي خاص أو صفقات أو غيرهما الكثير.

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