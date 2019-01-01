وزير الرياضة: أنا ضد إلغاء الدوري الممتاز بسبب أمم إفريقيا

أشرف صبحي يؤكد على أن اتحاد الكرة هو المنوط باختيار ملاعب أمم إفريقيا 2019

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أنه ليس مؤيدًا لفكرة إلغاء الدوري المصري هذا الموسم، بعدما فازت مصر بشرف تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال وزير الرياضة خلال تصريحات لقناة أون سبورت: "أنا ضد إلغاء الدوري تمامًا، والاحتراف لا يتحدث بهذه اللغة، وأرى أنه لابد من استكمال الدوري".

أشرف صبحي تابع: "اتحاد الكرة مسؤولًا عن تحديد ملاعب بطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك وفقًا للجنة فنية تلتزم بمعايير الاتحاد الإفريقي، من أحوال الطقس والسعة الجماهيرية وغيرها".

وأشار صبحي إلى أنه من الصعب أن يتم إقامة مباريات مجموعة في الصعيد، ولكن ستستضيف إحدى مجموعات بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة إلى أوليمبياد 2020.

أحد مشجعي فيتنام رسم على رأسه مدرب منتخب بلاده بارك هانج سيو 🇻🇳✂️



(📷: @afcasiancup_ar) #كأس_آسيا2019

#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/w0AGyUo7pS — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 16, 2019

وزير الشباب والرياضة أردف: "سيتم التجهيز لشعار البطولة والتميمة من قبل اتحاد الكرة واللجنة المنظمة، كما أن الوزارة ستشارك في جزء

واختتم أشرف صبحي تصريحاته، ملمحًا إلى أن بطولة كأس أمم إفريقيا سيتم بثها عبر بدائل أخرى غير التليفزيون الأرضي.

مصر حصلت على شرف تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، بعد التفوق على جنوب إفريقيا، بعد اختيار المكتب التنفيذي.