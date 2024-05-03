"وزنك زائد ولست مثل كريستيانو رونالدو" .. انتقاد قوي من أسطورة المغرب لرياض محرز

محرز لا يقدم أفضل مستوى لديه مع الأهلي!ّ

SHAHID

تلقى النجم الجزائري رياض محرز انتقادًا لاذعًا من مصطفى حاجي أسطورة الكرة المغربية، بسبب مستواه غير المقنع خلال الفترة الماضية مع فريقه الأهلي وأيضًا منتخب بلاده.

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وقاد محرز فريقه الأهلي للفوز على ضمك برباعية مقابل هدف واحد، ولكن هناك العديد من علامات الاستفهام حول مستواه المتراجع مع الراقي.

وقال حاجي خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى": "رياض محرز يفتقر إلى الحماس في اللعب من الناحيتين النفسية والذهنية، لأنه لا يبحث عن الكرة، وتشعر أنه لا يلعب كما ينبغي في جهة اليمنى، وعندما يخسر الكرة لا يركض من أجل استعادتها".

أسطورة المغرب أضاف: "أرى أن محرز ليس في أحسن أحواله، ولديه مشكلة بدنية كبيرة بسبب زيادة وزنه من 4 إلى 6 كيلو جرامات منذ أن انتقل إلى الدوري السعودي".

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واختتم حاجي تصريحاته قائلًا: "حتى عندما رأيت رياض محرز مع منتخب الجزائر بكأس أمم إفريقيا، لم يظهر بمستواه المعهود، وأرى أن يجب عليه أن يسير على طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يقدم أفضل مستوياته في سن الـ40".

SHAHID