وزارة الرياضة تضع شرطًا للأندية من أجل الحضور الجماهيري

تعرف على شرط وزارة الرياضة لحضور الجماهير

أكدت تقارير صحفية، على أن وزارة الرياضة السعودية، وجهت طلبًا ضروريًا إلى كل الأندية السعودية، وذلك من أجل حضور الجماهير للملاعب السعودية خلال الفترة القادمة.

وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت قرارًا بعودة الجماهير إلى الملاعب مرة أخرى، وذلك بداية من 17 مايو المقبل، عقب عيد الفطر المبارك، بعد فترة طويلة من الغياب، بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن وزارة الرياضة وجهت خطابات عاجلة خلال الأيام الماضية، لجميع الأندية السعودية، بضرورة التعاقد مع شركات مشغلة، لتنظيم عملية الدخول إلى الملاعب.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة طلبت من جميع الأندية بسرعة إنهاء عملية التنظيم الخاصة بالإجراءات الاحترازية الوقائية، عقب السماح بدخول 40% كم المئة من الجماهير بالمباريات، عقب عيد الفطر المبارك.

الخطاب المرسل من الوزارة تضمن ضرورة التعاقد مع شركات مشغلة لتنظيم عملية الدخول للجماهير، وترتيب أماكن الجلوس مع التشديد على أهمية وضع علامات وإرشادات التباعد بين المقاعد، وتنظيم عملية الدخول والخروج بكل سلاسة وفقًا للإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الرياضة السعودية خلال الخطاب على الأندية السعودية، أن القرار يتضمن كافة الألعاب بالأندية، وذلك بهدف جاهزية استقبال الجماهير في الموعد المحدد.