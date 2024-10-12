"احذروا السقوط في هذا الوحل" .. إعلامي سعودي يدق ناقوس الخطر لوزارة الرياضة واتحاد الكرة

احتقان في الشارع السعودي...

حذر الإعلامي فهد السبيعي، من انتشار ظاهرة التعصب في الوسط الرياضي السعودي خلال الفترة الأخيرة، محذرًا من عواقب حالة الاحتقان التي تملأ الشارع الرياضي.

ونشر السبيعي تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، كتب فيها: "للأسف بعض المؤثرين تجاوزوا التعصب الرياضي ووقعوا في وحل التطرف الرياضي".

وأضاف: "يجب تدخل وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم لحماية اللاعبين والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي كذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يوضح السبيعي بشكل مباشر اتهاماته موجهة لأي طرف، لكنه قبل 24 ساعة، كان قد نشر تغريدة للإعلامي سلطان الحارثي والتي هاجم فيها الإعلامي تركي السهلي، قائلًا: "من الظلم أن يتصدر المشهد الرياضي مثل تركي سهلي وغيره ممن يُقدم باسم (ناقد رياضي) وهو عبارة عن (ناقم رياضي)".

وجاءت تغريدة الحارسي أمس، ردًا على تغريدة للسهلي اتهم فيها رباعي الهلال، سالم الدوسري وعلي البليهي ومتعب الجوير وحسان تمبكتي ومصعب الجوير، بأنهم السبب وراء هزائم المنتخب السعودي، وليس اتحاد الكرة أو المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

ويعيش الوسط الرياضي السعودي، حالة احتقان شديدة بسبب خسارة المنتخب الأول على أرضه ووسط جماهيره أمام اليابان (0-2)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.