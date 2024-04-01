ورطت اتحاد الكرة.. مخاوف نازية تدفع أديداس لمنع بيع قميص منتخب ألمانيا!

"حظر مصطلحات مثل الفوهرر أو هتلر"

تعتزم شركة أديداس لصناعة الملابس والمستلزمات الرياضية، حظر بيع قميص منتخب ألمانيا الذي يحمل الرقم 44، بعدما واجه التصميم انتقادات حادة، نظرًا لأنه يشبه "أحد شعارات الحزب النازي".

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورًا للتصميم الجديد للقميص رقم 44 في منتخب ألمانيا، الذي تم طرحه رسميًا الشهر الماضي، مشيرين إلى أنه "يشبه شعار قوات الأمن الخاصة «إس إس» التابعة للحزب النازي الذي كان يتزعمه أدولف هتلر".

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وأعلنت شركة أديداس في بيان رسمي، أنها "ستمنع بيع هذا القميص في متجرها عبر شبكة الإنترنت"، بالإضافة إلى حظر مصطلحات مثل "الفوهرر أو هتلر".

وأوضحت "أديداس" التي تعرضت لانتقادات عنيفة من المشجعين، أن "الاتحاد الألماني لكرة القدم وشركة تيم سبورتس 11 (شريك الاتحاد) هما المسؤولان عن تصميم الأسماء والأرقام".

وختم البيان: "يعمل في شركة أديداس أشخاص من 100 دولة، ونحن كشركة نقف تمامًا ضد أي شكل من أشكال التمييز والكراهية ومعاداة السامية والعنف بأي شكل من الأشكال".