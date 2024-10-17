مانشستر سيتي في ورطة .. استمرار غياب دي بروينه وغموض حول موقف رباعي الفريق

بيب جوارديولا في مأزق...

انتهت فترة التوقف الدولي، وعاد مانشستر سيتي، إلى تدريباته استعدادًا للمباريات الهامة في الفترة القادمة، ولكن تلك الفترة لم تكن كافية لكتيبة المدرب بيب جوارديولا، لاستعادة كافة نجومه.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية، فإن كيفين دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، استمر غيابه عن فريقه، ولم يشارك في مران السيتيزينز، اليوم الخميس.

وأشار التقرير إلى أن الرباعي، مانويل اكانجي، إيدرسون، سافينيو، وكايل والكر، لم يشاركوا، في المرحلة الأولى من مران فريقهم اليوم، وهناك غموض حول جاهزيتهم للمباراة القادمة.

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ويستعد مانشستر سيتي، لمواجهة وولفرهامبتون، عصر الأحد القادم، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، على ملعب مولينيو، معقل الذئاب.

وأفاد تقرير الشبكة الإنجليزية، إلى أن الهولندي ناثان آكي، عاد اليوم إلى تدريبات مانشستر سيتي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال فترة التوقف الدولي، في شهر سبتمبر الماضي.

جدير بالذكر ان مانشستر سيتي، يحتل المركز الثاني في ترتيب البريميرليج برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع آرسنال صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة عن ليفربول، متصدر الترتيب.