ورطة في الأرجنتين قبل مواجهة هولندا .. دي بول مهدد بالغياب

منتخب الأرجنتين مهدد بفقدان أحد أهم أسلحته قبل مواجهة هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

يعيش منتخب الأرجنتين ورطة حقيقية قبل مواجهة هولندا ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022، وذلك بعد تعرض نجم الوسط رودريجو دي بول للإصابة في التدريبات.

صحيفة "ole" الأرجنتينية أكدت غياب دي بول عن تدريبات الأرجنتين الجماعية يوم الأربعاء بسبب معاناته من تقلص في أوتار الركبة اليمنى.

دي بول تدرب بشكل منفرد بعيدًا عن المجموعة، وأصبحت مشاركته أمام هولندا يوم الجمعة 9 ديسمبر محل شك كبير.

وتوجد حالة من القلق من جانب الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني، حيث يرون أن غياب دي بول عن مواجهة هولندا أقرب بكثير من احتمالية مشاركته في اللقاء.

ومع الأخذ في الاعتبار الوقت القليل المتبقي حتى المباراة، فإن الجهاز الفني لن يتعجل، وإذا أمكن سينتظرون حتى النهاية قد اتخاذ القرار بشأن دي بول.

تدريبات الأرجنتين شهدت بالفعل استعدادًا لغياب دي بول، حيث أصبح لياندرو باريديس هو المرشح الأوفر حظًا لشغل مقعد نجم أتلتيكو مدريد.