ورطة ديشان.. مبابي وريال مدريد في مرمى نيران الفرنسيين!

ما سبب الأزمة؟

شنت الصحف الفرنسية هجومًا كبيرًا على كيليان مبابي نجم نادي ريال مدريد، بعد استبعاده من قائمة منتخب فرنسا في فترة التوقف الجارية.

وكان مبابي قد تعرض لإصابة في أوتار الركبة يوم 24 سبتمبر الماضي، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، وسط تقارير تفيد بغيابه نحو 3 أسابيع.

لكنه غاب عن مباراة واحدة وهي الديربي ضد أتلتيكو مدريد (1-1) يوم الأحد الماضي، قبل أن يظهر مرة أخرى بعد 8 أيام من الإصابة كبديل في الهزيمة أمام ليل (1-0) بدوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد يوم واحد من مواجهة ليل، أعلن ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا قائمة الديوك لفترة التوقف الدولي المقبلة (من 7 - 15 أكتوبر)، والتي شهدت غياب مبابي بداعي الإصابة، إذ قال ديشان في تصريحات صحفية: "كيليان لديه مشكلة ليست بالخطيرة، لكنه يحتاج إلى رعاية حتى يتعافى بشكل جيد".

لكن النجم الفرنسي ظهر أساسيًا في مواجهة ريال مدريد وفياريال أمس السبت، وشارك لمدة 70 دقيقة، ما تسبب في غضب الجماهير والصحف الفرنسية، التي قالت: "كيف يلعب للنادي بينما غاب عن قائمة المنتخب بسبب مشاكل جسدية؟".

وألقت صحف فرنسية اللوم على ريال مدريد "لعدم تعاونه"، كما جرى التشكيك في دوافع اللاعب لتمثيل فرنسا في الوقت الحالي، فقالت صحيفة "ليكيب": "كيليان مبابي يفسد صورته ويضع المدرب في مأزق"، مشيرة إلى أن ثالث أفضل هداف في تاريخ الديوك ليس متحمسًا بنسبة 100% لتمثيل بلاده حاليًا.