ورطة جديدة لبرشلونة.. النادي الكتالوني ينتظر معاملة مختلفة في الكأس!

برشلونة في موقف صعب...

سقط برشلونة، في فخ الخسارة أمام جيرونا، مساء أمس السبت بأربعة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني، ليتأزم موقف الفريق الكتالوني هذا الموسم.

وبعد خسارة الأمس تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 73، وتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري، وسيتعين عليه العودة للمركز الثاني، إن أراد المشاركة في كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل.

ويسعى برشلونة، لخطف المركز الثاني، مرة أخرى من جيرونا، قبل نهاية الموسم لضمان المشاركة في السوبر الإسباني، الموسم المقبل للحصول على 6 مليون يورو، تساعد الفريق في الأزمة المالية التي يمر بها.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" فإن خسارة برشلونة، للمركز الثاني، لها توابع أخرى غير فقدان جائزة المشاركة، إذ لم يشارك الفريق الكتالوني في السوبر الإسباني، سيخوض اول جولتين في كأس الملك للموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة إلى أن مشاركة برشلونة، في الكأس من الأدوار الأولى، ستكون صعبة على الفريق الكتالوني، خاصة وأن مواعيد تلك المباريات ستكون في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، أي في نفس وقت إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لمواجهة ريال سوسييداد في الجولة القادمة من الدوري الإسباني، بينما سيلعب جيرونا امام ألافيس.