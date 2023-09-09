الأزمة مستمرة .. اتهام جديد من هيرموسو لروبياليس بعد القبلة الشهيرة!

نص الشكوى بالكامل للنيابة العامة

تفاصيل جديدة تظهر في قضية جيني هيرموسو وشكواها ضد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني بسبب القبلة الشهيرة.

روبياليس الذي تم إيقافه من منصبه لمدة 90 يومًا، قام بإمساك لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات وتقبيلها من فمها خلال تتويج فريقه ببطولة كأس العالم عقب الفوز على إنجلترا بهدف نظيف.

هيرموسو قامت بشكوى روبياليس بمكتب المدعي العام لاتهامه بالاعتداء الجنسي والإكراه، بالإضافة للضغط عليها بصفة مستمرة للدفاع عنه وتبرير ما حدث.

وحصلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" على نص الشكوى التي جاء فيها:"تشير الوقائع إلى الفعل الذي ارتكبه المدعي عليه بمناسبة تسليم الجوائز لعضوات المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات بعد التتويج بكأس العالم في النهائي الذي أقيم في سيدني بأستراليا يوم 20 أغسطس".

وأضافت النيابة العامة في نصها للشكوى:"الاتهام يتمثل في إعطاء قبلة على الفم مع الإمساك برأس جيني هيرموسو بكلتا يديه دون موافقتها، بالإضافة للتسبب في معاناة اللاعبة وعائلتها من ضغوط مستمرة من روبياليس وكل من يعاونه بهدف تبرير الفعل المرتكب ضد اللاعبة والخروج للموافقة عليه بشكل علني".

وقالت هيرموسو في الشكوى إنها عانت كذلك من مضايقات في حياتها الشخصية جعلتها لا تعيش في سلام وهدوء وحرية.

يذكر أن هيرموسو لم تتمكن من الإبلاغ عن الواقعة في أستراليا مكان وقوع الحادث، بسبب وجود أي سجلات للإجراء الجنائي هناك.