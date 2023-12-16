واصل برشلونة نتائجه المخيبة في الدوري الإسباني، بالسقوط في فخ فالنسيا (1-1) اليوم السبت على ملعب ميستايا، ضمن الجولة 17 من المسابقة.

وسجل جواو فيليكس هدف البلوجرانا الوحيد في الدقيقة 55، قبل أن يتعادل هوجو جويامون للخفافيش في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، مستفيدا من خسارة أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بيلباو، ليتجمد رصيد الروخيبلانكوس عند 34 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد فالنسيا إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

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وتعقدت حسابات فريق المدرب تشافي هيرنانديز في صراع القمة، حيث يبتعد بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد (الوصيف) و6 نقاط عن جيرونا (المتصدر)، واللذين سيخوضان مواجهتيهما في الجولة ذاتها ضد فياريال وألافيس غدا وبعد غد على الترتيب.

وتعرض برشلونة للخسارة في الجولة السابقة أمام جيرونا (2-4)، بينما تلقى فالنسيا خسارتين متتاليتين أمام جيرونا وخيتافي، ويرجع آخر انتصار للخفافيش إلى الجولة 12 على حساب غرناطة.

ويستضيف برشلونة فريق ألميريا، يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة 18، بينما يحل فالنسيا ضيفا على رايو فاييكانو يوم الثلاثاء.