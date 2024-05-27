"ورطة للاتحاد" .. حالة وفاة تفجع مارسيلو جاياردو في كلاسيكو النصر!

حالة إنسانية صعبة عاشها الأرجنتيني أثرت عليه خلال مواجهة النصر..

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ظهر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، في حالة يرثى لها خلال كلاسيكو النصر، أمس الإثنين، وكأنه جالس على مقاعد البدلاء بعيون دامعة.

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البعض ظن أن مستقبله الغامض مع الفريق ما بين الاستمرار والإقالة هو السبب، لكن الإعلامي الرياضي خالد الشنيف كشف عن السبب الحقيقي..

الشنيف أوضح أن خوان برويس؛ وكيل أعمال مدرب العميد، قد وافته المنية قبل ساعات ليلة من المباراة، وهو الخبر الذي وصله مباشرة قبل انطلاق الكلاسيكو.

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وأوضح الإعلامي السعودي أن الأرجنتيني سيصل من الرياض لجدة اليوم الثلاثاء، على أن يطير بعدها لبلاده كي يودع وكيله الذي أدار أعماله على مدار سنوات طويلة، في مثواه الأخير.

الشنيف كذلك طرح وجهة نظر أن هذه الوفاة ستضع الاتحاد في ورطة، في ظل عدم وجود شخص يتفاوض معه، لفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، وهو ما قد يعيق استعداداته المبكرة للموسم الجديد.

لكن ضيوفه في البرنامج خالفوه الرأي، مؤكدين أن هناك شركة أصبحت تتولى أمور غالبية عناصر اللعبة من مدربين ولاعبين، ولم يعد المفهوم القديم للوكيل كشخص واحد يعمل بمفرده موجودًا حاليًا.

يذكر أن الكلاسيكو انتهى بفوز النصر أمام الاتحاد برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من موسم 2023-2024 لدوري روشن السعودي، ليقبع العميد في المركز الخامس ويهدر فرصة التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2.

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