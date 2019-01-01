وردة يسقط أمام أيك أثينا ويودع مع أتروميتوس كأس اليونان

خسارة ثانية أمام بطل اليونان

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

فشل المحترف المصري ، عمرو وردة في قيادة فريقه أتروميتوس، إلى التأهل إلى نصف نهائي كأس اليونان بالخسارة أمام أيك أثينا.

وسقط الضيوف في لقاء الإياب من ربع النهائي، بثلاثية نظيفة، بعدما خسروا على أرضية ميدانهم بهدف نظيف.

وتقدم الأرجنتيني إيزيكيل بونسي بهدف أول في الدقيقة 11 لأيك، وأضاف اليوناني مانتالوس هدفين في الدقائق 51 و72.

وشارك وردة في اللقاء منذ بدايته وخرج قبل نهاية اللقاء بربع ساعة، ليودع فريقه مسابقة الكأس.

ويعد باوك هو حامل اللقب فيما يتصدر أولمبياكوس قائمة الأكثر حصدًا للقب برصيد 27.

وكان أبرز إنجازات أتروميتوس في كأس اليونان، الوصول لمركز الوصيف في موسمي 2010-11 و2011-12.