وداع أم رجاء؟ .. جماهير باريس سان جيرمان تثير الجدل بشأن مستقبل مبابي!

ماذا فعل جماهير باريس سان جيرمان مع مبابي؟

ظهر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، صباح اليوم الأربعاء في تدريبات المستبعدين من الفريق الباريسي، بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها الأسبوع الماضي.

ونشر مبابي، صورة له في المران عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" إلى جانب جوليان دراكسلر ولينادرو باريديس، وتم استبعاد قائد فرنسا من رحلة الفريق التحضيرية في آسيا استعدادًا للموسم الجديد بسبب رفضه تجديد عقده.

ووفقًا لصحيفة "آس" ذهب مبابي إلى مشجعين باريس سان جيرمان عقب التدريب لإلتقاط الصور معهم والتوقيع لهم وكان الجمهور يهتف له.

وتابعت الصحيفة أن جمهور باريس سان جيرمان استمر في شكر مبابي طوال المران مرددين عباراة: "شكرًا على كل شيء يا كيليان" وكأنهم يودعونه.

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وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرغب النادي الفرنسي في بيعه هذا الصيف منعًا لرحيله مجانًا الموسم المقبل، بينما يريد اللاعب الاستمرار مع الفريق هذا الموسم والرحيل بشكل حر العام القادم.

وقام نادي باريس سان جيرمان بالأمس بحذف صور مبابي من الموقع الرسمي النادي، رغم تحسن العلاقات بين الطرفين مؤخرًا، وتقديمهم عرضًا جديدًا لقائد فرنسا.