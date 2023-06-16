وداعًا مبابي وكين ؟ ريال مدريد يتعاقد مع مهاجم جديد الأسبوع القادم!

تدعيم جديد لهجوم الفريق الإسباني

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني على أعتاب التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بتدعيم خط هجوم الفريق بعد رحيل كريم بنزيما.

المهاجم الفرنسي رحل عن ريال بعد نهاية عقده منتقلًا إلى اتحاد جدة السعودي لخوض تجربة جديدة بمسيرته، ليبدأ بحث المدرب كارلو أنشيلوتي عن بعض البدائل.

الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" قال إن ريال مدريد اتفق على الشروط الشخصية لضم خوسيلو مهاجم إسبانيول، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة خلال الأسبوع القادم.

ومن غير المتوقع أن يمنع إسبانيول مهاجمه من الانتقال إلى العملاق المدريدي، لذلك لن تمثل قيمة الصفقة أي مشكلة بين الطرفين، ليصبح ريال قريبًا من التعاقد مع لاعب آخر بعد ضم جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند.

ومن غير المعروف حاليًا إمكانية تأثير قدوم خوسيلو على مساعي ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أو هاري كين مهاجم توتنهام.

يذكر أن خوسيلو البالغ من العمر 33 سنة نجح في تسجيل 17 هدفًا في 38 مواجهة لعبها مع إسبانيول خلال موسم 2022/2023.