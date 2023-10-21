وداعًا مبابي؟ ريال مدريد ينافس برشلونة على خدمات بطل العالم!

الكشف عن حقيقة الشرط الجزائي في عقد اللاعب

يدرس نادي ريال مدريد الإسباني كل الخيارات المتاحة أمامه من أجل تدعيم هجوم الفريق بلاعب من الطراز العالمي خلال الصيف القادم.

الهدف الرئيسي لريال قبل وبعد رحيل كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي كان الفرنسي كيليان مبابي، ولكن مستقبل اللاعب غير واضح حتى الآن، حيث لم يحسم موقفه من التجديد لباريس سان جيرمان، كما أن تكلفة التعاقد معه ستكون مرتفعة للغاية.

إذاعة "Radio Continental" الأرجنتينية قالت إن فلورنتينو بيريز وإدارة ريال وجهت أنظارها نحو جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي لحل الأزمة في الخط الأمامي بالفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونفت كذلك الإذاعة وجود أي شرط جزائي في عقد اللاعب مع سيتي يتيح له الرحيل عن النادي في أي وقت مقابل 50 مليون يورو، لذلك سيكون على العملاق المدريدي التفاوض مع نظيره الإنجليزي لحسم الصفقة، وسط منافسة شرسة من برشلونة الذي يبحث عن بديل مستقبلي لروبرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر 35 سنة.

يذكر أن المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 23 سنة نجح في تسجيل 6 أهداف وقام بصناعة 5 في 13 مباراة بكل البطولات هذا الموسم، وساهم في فوز الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022.