وداعًا للمباريات الضعيفة .. مقترح لتخليص نجوم أوروبا في دوري روشن السعودي من "أزمتهم الكبرى"

مقترح من شأنه أن يحقق العديد من المكاسب بحسب ادعاءات مقدمه..

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يبدو أن النظام الحالي لدوري روشن السعودي لا يعجب البعض، مما دفعه للتفكير خارج الصندوق، لتشكيل دوري قوي يتناسب مع كم النجوم الذي يزخر بهم.

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دوري روشن بدأ بداية جديدة كليًا الموسم الجاري، فقد خطف أكثر من نجم من أندية أوروبا، على رأسهم نيمار دا سيلفا، كريم بنزيما، نجولو كانتي، رياض محرز، ومن قبلهم ومنذ الموسم الماضي هناك البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أما هذا الكم من نجوم العالم، اقترح الإعلامي الرياضي سعود الصرامي تقليص عدد الأندية المشاركة في البطولة لتصبح عشرة فقط بدلًا من 18، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الأندية ساهم في وجود بعض المباريات الضعيفة، التي لا تليق بالمسابقة.

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وأوضح الإعلامي النصراوي أن هذا من شأنه أيضًا أن يخلص نجوم العالم من شكواهم التي كشفوا عنها مع الجولات الأولى من الموسم الجاري كالجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي، والبرازيلي فابينيو؛ لاعب وسط الاتحاد، ألا وهي ارتفاع الحرارة، إذ حال التقليص سينطلق الدوري في شهر أكتوبر وهو أخف رطوبة من شهري أغسطس وسبتمبر.

الصرامي كتب، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "جودة المحترفين وجودة الفرق تثمر عن جودة المنافسة، تضمن الحضور الجماهيري والمنافسة المثيرة، تقليص فرق الدوري إلى عشرة أندية لتقام على ثلاث مراحل ستقلص أسابيع الدوري وستضمن مشاهدة أكثر من ديربي وكلاسيكو في العام الواحد، كثرة الفرق قرار غير موفق جعلنا نشاهد مباريات ضعيفة.

"تقليص فرق الدوري لعشرة على أن يقام على ثلاث مراحل، سيقلص أسابيع الدوري من 34 إلى 27، المرحلة الثالثة الملعب يكون لصاحب الأفضلية في سلم ترتيب الدوري في الذهاب والإياب، تجربة رفع فرق 18 كشفت تواضع بعض الفرق، ففرق المناطق فريقها يأتي الثاني بعد الهلال، النصر، الأهلي والاتحاد!".

واختتم: "من فوائد تقليص الفرق لعشرة وتلعب على ثلاث مراحل، يبدأ الدوري في أكتوبر للتخلص من الرطوبة والحرارة قدر المستطاع، منح مدرب المنتخب فرصة لإعداد نجوم الأخضر في أوقات مريحة، ضمان جودة محترفين، جودة فرق، جودة منافسة، حضور جماهيري لمعظم المباريات، زخم إعلامي واسع".

يذكر أن الموسم الجاري من دوري روشن يقام بمشاركة 18 فريقًا بدلًا من النظام المعتمد في السنوات الأخيرة بمشاركة 16 فريقًا فقط.

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