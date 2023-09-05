وداعًا للأزمة الاقتصادية؟ أرقام مرعبة لبرشلونة بعد إغلاق الميركاتو الصيفي!

تحسن ملحوظ في قيمة فاتورة الأجور

طفرة اقتصادية ضخمة لنادي برشلونة الإسباني فيما يخص تخفيض الرواتب بالفريق الأول، وذلك بعد إغلاق السوق الصيفي لموسم 2023/2024.

برشلونة تخلى خلال الميركاتو الصيفي عن العديد من اللاعبين كان أبرزهم عثمان ديمبيلي، أنسو فاتي، أنطوان جريزمان، فرانك كيسييه وجوردي ألبا.

ووفقًا لوكالة "EFE" فإن نشاط برشلونة بالسوق جعل النادي يوفر الكثير من الأموال بمقدار 161 مليون يورو لتصبح فاتورة الأجور لديه 404 ملايين يورو بعد نهاية الميركاتو.

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وأشارت إلى أن هذا الرقم يأتي ليظهر نجاح جوان لابورتا في توفير الأموال لتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث سبق أن وصلت فاتورة الأجور بالنادي إلى 566 مليون يورو.

وهو ما يعني أن الأجور التي يدفعها برشلونة كانت تصل إلى 73% من نسبة الدخل بناءً على حسابات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وبعد إغلاق السوق تصل هذه النسبة إلى 54% وهو الرقم الذي يعتبر أكثر انسجامًا وتماشيًا مع قواعد الاتحاد.

وحدثت هذه الطفرة الهائلة بعد توفير رواتب جيرارد بيكيه، جريزمان، ترينكاو، ألبا، نيكو جونزاليس، فرانك كيسييه، ديمبيلي، سيرجينيو ديست، كليمون لونجليه، أنسو فاتي، إريك جارسيا وعبد الصمد الزلزولي.

وحصل برشلونة على مبلغ 81 مليون يورو نظير بيع اللاعبين الذين تخلى عنهم هذا الصيف، وبلغ الفارق بين أرباح البيع ومصروفات الشراء 78 مليون يورو، لأن النادي لم يدفع سوى 3.4 ملايين يورو لضم أوريول روميو من جيرونا.

يذكر أن برشلونة تعاقد كذلك مع إلكاي جوندوجان وإينييغو مارتينيز بالمجان، وضم جواو كانسيلو من مانشستر سيتي وجواو فيليكس من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.