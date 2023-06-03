وداعًا زلاتان .. إبراهيموفيتش ينهي رحلته في ميلان!

أعلن نادي ميلان وبشكل رسمي عن انتهاء رحلة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش معهم بنهاية الموسم الجاري، حيث ستكون مباراة فيرونا هي الأخيرة له.
جاء هذا في بيان وزعه النادي على الصحافة، بعد تسريب بعض اللقطات لصور ولافتات في مدرجات ملعب اللقاء يتم من خلالها تقديم التحية لإبراهيموفيتش.
وكتب ميلان في بيانه: "في أمسية الغد خلال المباراة الأخيرة لنا في الدوري بالتاسعة مساءً، ميلان سيودع زلاتان إبراهيموفيتش بحفل صغير سيشمل وجود الجماهير".
وأضاف البيان المقتضب: "ميلان ينوي شكر زلاتان على تلك السنوات الرائعة التي عشناها سويًا هنا في سان سيرو".
جدير بالذكر أن زلاتان لن يخوض المباراة لأنه يعاني بالفعل من إصابة ستتركه بعيدًا عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.
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