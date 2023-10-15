وداعًا حمدان المغربي .. تغيير في خارطة طريق جمهور الاتحاد بشكل رسمي

عدة قرارات أصدرها مجلس أنمار الحائلي خاصة بجماهير الاتحاد

SHAHID

بهيئة جديدة منتظر أن يظهر جمهور نادي الاتحاد السعودي خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ظل استعداده لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية السعودية 2023، المقرر انطلاقه في ديسمبر المقبل في جدة.

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المبادرة اتخذها مجلس إدارة شركة النادي الجداوي "غير الربحية" برئاسة أنمار الحائلي، والذي أعلن بشكل رسمي استحداث إدارة الجماهير والأعضاء برئاسة عمر أبو الفرج، والتي ستكون مسؤولة عن تنظيم كافة الجوانب الإدارية الخاصة بروابط مشجعي النادي، بجانب تطوير المحتوى وأساليب التشجيع.

وعلى خلفية هذه اللجنة، قرر الحائلي عزل حمدان المغربي من منصب رئيس مجلس جمهور العميد، وتعيين يحيى عسيري بدلًا منه، مع تعيين محمد عامر رئيسًا لمجالس الجماهير في مناطق المملكة.

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أما عن أقسام الإدارة الجديدة فهي ست: قسم الأعضاء، أدوات التشجيع، التصميم والمونتاج، صناعة المحتوى والأهازيج، التنسيق، وأخيرًا التواصل، على أن يتم الكشف خلال الفترة المقبلة عن آليات استقطاب الكوادر لهذه الأهداف.

على جانب آخر، حرص حمدان المغربي على توجيه رسالة للجماهير لوداعهم، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، كتب بها: "أفنيت عمري 20 عامًا خدمة في مدرج الاتحاد بكل حب وتضحية وإخلاص وجهد وتعب، عشت أحلى الأيام فرح وبكاء، سأبقى مع عشقي للأبد مهما كانت الظروف اتحادي مخلص وانتمائي للاتحاد، مسامح كل من زل عليّ بكلمة أو خطأ، دعواتكم لي، وربي يوفق الاتحاد".

SHAHID