وداعًا بوبي تشارلتون .. السير أليكس فيرجسون يوجه رسالة مؤثرة في جنازة أسطورة مانشستر يونايتد!

وداع مهيب لأسطورة مانشستر يونايتد...

تجمع الآلاف من عشاق مانشستر يونايتد، والكرة الإنجليزية لوداع السير بوبي تشارلتون، قبل وصوله إلى مثواه الأخيرة في جنازة كبيرة شهدت تواجد العديد من الشخصيات البارزة في الكرة الإنجليزية.

وتوفي السير بوبي تشارلتون، في الشهر الماضي عن عمر يناهز 86 عامًا، وأقامت عائلته مراسم تأبينه اليوم الإثنين، والتي مرت من أمام اولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وحضر السير أليكس فيرجسون، أسطورة مانشستر يونايتد، مراسم الجنازة ومعه العديد من الشخصيات الهامة وعلى رأسها جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، وقادة مانشستر يونايتد الحاليين، بالإضافة إلى أساطير الفريق القدامى.

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وقال السير أليكس فيرجسون، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب الجنازة: "لقد كان الأمر حزينًا للغاية، إنه من الرائع أن يتم تكريم بوبي تشارلتون، لقد كان رجلًا رائعًا أنا في يونايتد بسببه".

وأضاف: "منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى يونايتد، فهو يدعمني بنسبة 100%، طيلة رحلتي كان يدعمني في كل ما كنا نقوم به".