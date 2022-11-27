وداعاً للقهوة العربي .. المتة الأرجنتيني تغزو قطر!

المشروب الأرجنتيني الشهير المفضل لميسي ورفاقه

انتشر مشروب المتة الأرجنتيني بقوة في مدرجات كأس العالم بفضل الحضور الطاغي لمشجعي التانجو في قطر.

المشروب الذي اشتهر بفضل كونه المفضل للعديد من نجوم أمريكا اللاتينية، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، أصبح علامة مسجلة في السنوات الأخيرة.

ويبدو أن المتة بدأ يكتسب معجبين جدد بطعمه، بل ويتفوق حتى على المشروبات المحلية العربية مثل القهوة الشهيرة بالمنطقة العربية والخليجية.

وشوهد العديد من جمهور الأرجنتين وهو يقنع نظيره القطري الحاضر في المدرجات بملاعب البطولة بتجربة مشروبهم المفضل، والذي أعجب بالفعل القطريين وبقية الجماهير.

ME MUERO, LE ENCANTÓ 🧉😍@OctavioPetrich haciendo sociales en el estadio pic.twitter.com/K3yjCkbtFl — Diario Olé (@DiarioOle) November 26, 2022

يذكر أن الجمهور الأرجنتيني من الأكثر حضوراً حتى الآن في قطر، بل وتواجد في العاصمة الدوحة قبل بداية المنافسات رسمياً بأيام عديدة.