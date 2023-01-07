وداعاً زيدان .. ديشان يجدد مع فرنسا رسمياً

فرنسا تعلن رسمياً استمرار الناخب الوطني

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسمياً عن تمديد عقد مدربه ديديه ديشان حتى 2026 ويضع حداً لشائعات تعيين زين الدين زيدان في المنصب.

ديشان خرج أثناء فعاليات كأس العالم الأخيرة وأكد أن رئيس الاتحاد نويل لو جريت ترك الأمر بيده إذا أراد الاستمرار في منصبه والتجديد.

وأعلن الاتحاد الفرنسي مساء السبت عن مد عقد بطل العالم في 2018 حتى يونيو 2026، ليستمر لثلاث سنوات إضافية في تدريب الديوك.

وتأتي الأخبار لتضع حداً للشائعات التي ربطت زين الدين زيدان بتولي المنصب حال رحيل زميله في جيل 1998، خصوصاً في ظل ترحيبه العلني بتصريحات إعلامية سابقة بتولي الوظيفة.

وتُوجت فرنسا مع ديشان بمونديال 2018، كما قاد الفريق لبلوغ نهائي نسخة 2022 في قطر قبل أن يسقط بركلات الترجيح على يد الأرجنتين.