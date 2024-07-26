وداعاً برشلونة .. تحول هام في مستقبل جواو فيليكس

أين يلعب البرتغالي الموسم المقبل؟

كشفت تقارير في الإعلام الإسباني عن آخر التطورات فيما يخص مستقبل النجم البرتغالي جواو فيليكس، خصوصاً مع خروجه من حسابات ناديه أتلتيكو مدريد.

ولعب فيليكس مُعاراً الموسم الماضي في صفوف برشلونة، وأثناء إعارته خرج في عدة مناسبات بتصريحات تنتقد أتلتيكو ومدربه دييجو سيميوني، مما يجعل مسألة استمراره مع الفريق المدريدي مستحيلة بحسب التقارير.

وكشفت "آس" وكذلك "ماركا" عن أن البرتغالي انتظم صباح الجمعة في المعسكر التدريبي لأتلتيكو وشارك في الحصة التدريبية بشكل طبيعي، ولكن لم يلتحق بالتدريبات الجماعية واكتفى بالأداء البدني في ظل استعداد بقية اللاعبين لخوض مباراة ودية ضد نومانسيا مساء السبت.

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وأوضحت "آس" أن فيليكس اجتمع مع مدربه سيميوني وتحدثا سوياً ولكن لم يتم الكشف عن فحوى ما دار بين الثنائي، ولكن أكدت على توتر العلاقات وأن فكرة بقاء اللاعب تبقى مستبعدة.

وأشار التقرير إلى أن أستون فيلا هو الفريق الوحيد المهتم بضم صانع الألعاب في الوقت الراهن عقب انتهاء فرضية العودة إلى برشلونة مجدداً أو إلى بنفيكا، ولكن أتلتيكو يطلب على الأقل 60 مليون يورو لبيعه، المبلغ الذي صرفه للتو الفريق الإنجليزي لضم أمادو أونانا من إيفرتون وسيكون صعباً أن يدفعه مجدداً بنفس السوق الصيفية رغم إيمان مدربه أوناي إيمري بفيليكس وقدرته على إعادة إحياء مشواره.