وحي إلهي أم سوء نية؟ الحكام يتراجعون عن تصفير اللقطات الجدلية في مباريات ريال مدريد وبرشلونة!

أكثر من لقطة مثيرة للجدل في مباريات ريال مدريد وبرشلونة تشهد تراجع الحكام عن احتساب اللقطات الجدلية..

أثار الصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز، المعروف بتشجيع نادي ريال مدريد، الكثير من الجدل، بعدما شارك عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة بشأن عدد من اللقطات التحكيمية في مباريات برشلونة وريال مدريد في الآونة الأخيرة.

سانشيز أعاد نشر تغريدة لأحد المشجعين توضح أربع لقطات مختلفة في مباريات سابقة لريال مدريد وبرشلونة، تراجع فيها الحكام عن احتساب أخطاء أو ركلات جزاء، يستفيد منها النادي الكتالوني وتضر بالفريق الملكي.

المشجع علق على الصور قائلًا: "سوتو جرادو ضربة جزاء لصالح كريم بنزيما، خافيير ألبيرولا ضربة جزاء ضد برشلونة، هيرنانديز هيرنانديز في خطأ لويس سواريز ضد رافاييل فاران قبل هدف، وكلوس جوميز ضد جزاء ضد ليفانتي".

وأضاف: "في جميع هذه اللقطات كانت الصافرة في فم الحكم، لكن شيء ما حدث في أذهانهم ولم يصفروا فيها، وفي الأربع حالات كانوا مخطئين".

الصحفي الإسباني، وفي تغريدة أخرى نشرها بنفسه، وضع عدة صور من مباراة ريال بيتيس وريال مدريد التي أقيمت مساء الأحد في الجولة 24 من الدوري الإسباني، مع تعليق: " فضيحة بعد فضيحة"، في إشارة إلى أخطاء ارتكبها لاعبو الفريق الأندلسي ضد لاعبي النادي الملكي.

الحديث عن التحكيم في كرة القدم الإسبانية خلال الموسم الحالي أصبح متكررًا منذ الكشف عن قيام برشلونة بدفع مبالغ مالية إلى النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهي القضية التي تشغل الرأي العام الكروي، ولم يتم التوصل بعد إلى نهاية لها.