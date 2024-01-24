وحيدة في طائرة خاصة فارهة.. جورجينا تعيش رفاهية غير مسبوقة في السعودية!

العارضة الأرجنتينية تمر بفترة رفاهية لن تنساها..

أظهرت صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأم أبنائه، جورجينا رودريجيز، صورًا لها وهي في طائرة خاصة فارغة من أي راكب، بما يوحي أنها إما طائرتها الخاصة المصنوعة من أجلها، أو رحلات مدعومة من أجلها فقط.

بالفعل بدا ذلك في وضع جورجينا وسم شركة "Fly Beyond" في الصور التي أظهرت مستوى مختلفًا من الفخامة والرفاهية.

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Instagram (@georginagio)

الشركة المذكورة تنظلم رحلات طيران ترفيهية متميزة وتسيرها من الرياض ووجهات أحرى في الشرق الأوسط، على أن ذلك لم يكن معروفًا من خلاله هل بالفعل طارت جورجينا باستخدام تلك الطائرة أم إنها كانت تستخدم صورًا ترويجية فقط؟!.

الشيء الوحيد المؤكد، هو أن جورجينا طارت كثيرًا في الأسابيع الأخيرة، فقد رافقت رونالدو في حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" في دبي الأسبوع الماضي حيث حصد نجم النصر 3 جوائز، ثم عادت بعد ذلك إلى الرياض لحضور حفل توزيع جوائز "جوي آووردز" يوم الأحد.

واليوم الأربعاء، بعد نشر لقطات الطائرة، شاركت العارضة البالغة من العمر 29 عامًا منشورًا مدعومًا للترويج للسياحة في مدينة العلا التاريخية بالمملكة العربية السعودية، والتي تعد مقصدًا سياحيًا رائجًا خلال السنوات الأخيرة.